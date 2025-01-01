Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Tod wie im Leben

SAT.1Staffel 10Folge 96
Im Tod wie im Leben

Folge 96: Im Tod wie im Leben

23 Min.Ab 12

Der todkranke Hermann R. stürzt von seiner Dachterrasse und stirbt. Selbstmord aus Hoffnungslosigkeit? Den Kommissaren vom K11 kommen Zweifel. Begünstigte seiner Lebensversicherung ist die Ex-Freundin des Toten. Die Ermittler nehmen sich die junge Frau vor und erleben eine Überraschung: Auch ihr neuer Freund hat Krebs im Endstadium. Ist er das nächste Opfer?

