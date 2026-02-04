Ausgetankt und BlackoutJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Ausgetankt und Blackout
39 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Rasante Verfolgungen und Festnahmen, Razzien und Tatortbesichtigungen, Vernehmungen von Zeugen und intensive Verhöre von Verdächtigen - zur Arbeit der Polizei gehören aber auch: Aktenstudium, Telefonate, Besprechungen. Die Ermittler-Doku zeigt realitätsnah den Alltag der Kriminalpolizisten Alexandra Rietz, Michael Naseband, Robert Ritter und Gerrit Grass.
Weitere Folgen in Staffel 10
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