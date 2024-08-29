Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die falsche Tote

SAT.1Staffel 11Folge 103vom 29.08.2024
Die falsche Tote

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 103: Die falsche Tote

23 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12

Eine Frau wird auf einem Waldweg gefunden und für tot gehalten. Doch am Tatort stellen die Kommissare fest, dass sie noch lebt. Sie hat nicht nur ihr Bewusstsein, sondern auch ihre Erinnerung verloren. Gerrit Grass versucht ihr zu helfen. Dabei kommen sich beide näher und die Frau verliebt sich in den Kommissar. Sein Beruf und seine Professionalität werden auf eine harte Probe gestellt.

