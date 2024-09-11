Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Entlassen in den Tod

SAT.1Staffel 11Folge 110vom 11.09.2024
Folge 110: Entlassen in den Tod

23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

Kommissar Naseband hat noch eine Rechnung offen: bei einem Bankraub wurde ein Kollege niedergeschossen - nur einer der Täter wurde gefasst. Der kommt jetzt nach sieben Jahren frei. Die Kommissare heften sich an seine Fersen, um an den ehemaligen Komplizen und die Beute ranzukommen. Doch der Ex-Gangster wird kurze Zeit später erschossen. Wer hat den Mann nach all den Jahren zum Schweigen gebracht?

