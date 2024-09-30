Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod beim Blumengießen

SAT.1Staffel 11Folge 113vom 30.09.2024
Folge 113: Tod beim Blumengießen

23 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Silvie ist gute Nachbarschaft wichtig. Gerne kommt sie der Bitte der Sellings nach, deren Blumen im Urlaub zu versorgen. Nur mit einem hätte keiner gerechnet: Als sie nachmittags die Beete gießt, wird sie brutal erschlagen. An der Tür befinden sich Einbruchsspuren. Im Haus wurde aber nichts gestohlen. Wurde die junge Frau tatsächlich Opfer eines Einbrechers oder versucht jemand die Kommissare auf eine falsche Fährte zu bringen?

SAT.1
