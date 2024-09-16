Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der sadistische Pfleger

SAT.1Staffel 11Folge 116vom 16.09.2024
Der sadistische Pfleger

Der sadistische PflegerJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 116: Der sadistische Pfleger

23 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12

Liebevoll kümmert sich Kommissar Grass um seine ehemalige Nachbarin im Pflegeheim. Doch das scheint nicht für alle zu gelten. Ein junger Pfleger nutzt die Hilflosigkeit der Heimbewohner gnadenlos aus und schikaniert sie mit sadistischer Freude. Eines Tages finden die Mitarbeiter des Heims ein blutiges Laken im Müll und vom sadistischen Pfleger fehlt jede Spur.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen