K 11 - Kommissare im Einsatz

Die große Liebe

SAT.1Staffel 11Folge 119
Folge 119: Die große Liebe

23 Min.Ab 12

Nina und Serda sind im siebten Himmel. Für beide ist es die große Liebe. Ihrem Glück steht nur einer im Weg: Ninas Vater. Ihm ist Serda nicht gut genug. Als Ninas Vater brutal zusammengeschlagen wird und das Mädchen spurlos verschwindet, verdächtigen alle den jungen Deutschtürken. Wollen die beiden zusammen abhauen oder steckt seine große Liebe wirklich in Gefahr?

