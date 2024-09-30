Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Flirt

SAT.1Staffel 11Folge 121vom 30.09.2024
Tödlicher Flirt

Tödlicher FlirtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 121: Tödlicher Flirt

23 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Der 25-jährige Jan K. ist charmant, attraktiv und hat als Flirt-Trainer seine Berufung gefunden. Neue Flirttechniken probiert er gerne auch mal privat an verheirateten Frauen aus. Als der junge Casanova brutal ermordet wird, stehen die Kommissare Michael Naseband und Gerrit Grass vor einer ganzen Reihe verdächtiger junger Frauen ...

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

