K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Tödlicher Flirt
23 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Der 25-jährige Jan K. ist charmant, attraktiv und hat als Flirt-Trainer seine Berufung gefunden. Neue Flirttechniken probiert er gerne auch mal privat an verheirateten Frauen aus. Als der junge Casanova brutal ermordet wird, stehen die Kommissare Michael Naseband und Gerrit Grass vor einer ganzen Reihe verdächtiger junger Frauen ...
