K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 130: Meikes Schicksal
23 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12
Die erfolgreiche Schmuck-Designerin Meike H. wird lebensgefährlich verletzt. Die neue Kollektion der Designerin ist verschwunden - das Motiv des Täters ist offensichtlich. Die Spur führt die Kommissare zu einem Ex-Knacki. Doch der gewalttätige Mann hat bereits sein nächstes Opfer gefunden und nimmt die junge Frau als Geisel. Ein weiterer Kampf um Leben und Tod beginnt.
