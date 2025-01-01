K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Einmal Hölle und zurück
23 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen ist seit Tagen spurlos verschwunden. Die 15-Jährige hatte zuletzt regen Chat-Kontakt mit einem attraktiven Jungen, doch der behauptet, das Mädchen nicht zu kennen. Nach vier Tagen immer noch keine Spur, dann finden die Kommissare vom K11 heraus, dass ein älterer Mann das Chat-Profil des Jungen kopiert hat, um junge Mädchen zu treffen. Was hat er mit dem Mädchen gemacht?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick