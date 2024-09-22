Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Taxi Terror

SAT.1Staffel 11Folge 137vom 22.09.2024
Folge 137: Taxi Terror

22 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12

In kurzen Abständen werden zwei Frauenleichen gefunden. Neben der Todesursache stoßen die Kommissare vom K11 auf weitere Gemeinsamkeiten: Beide Opfer waren Taxifahrerinnen - schlank, sportlich und attraktiv. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, dient Alexandra Rietz als perfekter Lockvogel. Dabei kommt sie dem Mann näher, als ihr und ihren Kollegen lieb ist.

