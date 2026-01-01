K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 140: Der Anschlag
23 Min.Ab 12
Nachdem die wahren Absichten des neuen Kollegen ans Licht kommen, ist die Stimmung im K11 am Tiefpunkt. Rietz oder Naseband, einer der beiden muss gehen. Plötzlich wird der Controller zur Zielscheibe eines Heckenschützen. Als kurz darauf ein zweiter Anschlag folgt ist klar: Der Täter hat beim ersten Mal sein eigentliches Ziel verfehlt. Kann er gefasst werden, bevor einer der Kommissare tatsächlich für immer gehen muss?
