Zu viele Frauen sind Gift

SAT.1Staffel 11Folge 152vom 16.10.2024
Folge 152: Zu viele Frauen sind Gift

22 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Anke T. ist die Nummer eins in ihrem Sportverein und steht vor einer großen Karriere als Langstreckenläuferin. Doch das alles nimmt ein furchtbares Ende, als die 18-Jährige plötzlich stirbt. Sie wurde vergiftet. Ein Konkurrent, der sie von der Spitze stoßen wollte? Oder war jemand auf das ungleiche Paar eifersüchtig? Denn das junge Mädchen war mit ihrem attraktiven Trainer zusammen, der vom Alter her auch ihr Vater sein könnte.

