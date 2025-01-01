Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mutter in Gefahr

SAT.1 Staffel 11 Folge 153
Mutter in Gefahr

Folge 153: Mutter in Gefahr

23 Min. Ab 12

Nach einem halben Jahr Australien freut sich die 19-jährige Sofie H. auf das Wiedersehen mit ihrer Mutter. Doch die Freude wird getrübt: Die 42-Jährige ist spurlos verschwunden. Verzweifelt wendet sich Sofie an die Kommissare vom K 11. Die kommen schnell hinter ein Geheimnis der Vermissten. Die Mutter hat mehrere Männer verführt und danach erpresst. Hat sich eines ihrer Opfer gerächt?

