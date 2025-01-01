Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das goldene Kind

SAT.1Staffel 11Folge 154
Das goldene Kind

Das goldene KindJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 154: Das goldene Kind

22 Min.Ab 12

Tragischer Unfall: Svenja B. und Thomas M. haben sich bei einem romantischen Picknick frisch verlobt. Nur wenige Minuten später kämpft Thomas M. um sein Leben. Der junge Mann wird von einem Wagen erfasst. Der Fahrer begeht Fahrerflucht. Während die Ärzte versuchen, das Thomas' Leben zu retten, ermitteln die Kommissare vom K 11 einen Tatverdächtigen. Es ist ein 16-jähriger Junge ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen