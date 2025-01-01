Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wahrheit oder Pflicht

SAT.1Staffel 11Folge 24
Wahrheit oder Pflicht

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 24: Wahrheit oder Pflicht

23 Min.Ab 12

Eine wilde Partynacht mit fatalem Ende: drei Ehepaare, ein Haus und ein totes Geburtstagskind. Klar ist nur eines: Einer der Gäste muss den erfolgreichen Bauunternehmer umgebracht haben. Die Kommissare nehmen sich einen nach dem anderen vor. Alle erzählen die gleiche Story und alle haben ein Motiv, doch wer hat seine Mordgelüste wirklich in die Tat umgesetzt?

