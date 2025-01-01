Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Du hast den Tod gewählt

SAT.1Staffel 11Folge 27
Du hast den Tod gewählt

Du hast den Tod gewähltJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 27: Du hast den Tod gewählt

23 Min.Ab 12

Mit der Gewissheit zu sterben verharrt die 35-jährige Charlotte P. stundenlang von Angesicht zu Angesicht mit ihrem künftigen Mörder in einem dunklen Kellerversteck. Die Kommissare vom K 11 suchen fieberhaft nach der Frau. Aber nicht aus Sorge um sie, sondern, weil die Ermittler sie für die Täterin in ihrem aktuellen Fall halten ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen