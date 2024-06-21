K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Vernarbte Herzen
23 Min.Folge vom 21.06.2024Ab 12
Eine junge Frau wird betäubt, vergewaltigt und nachts an einem Straßengraben liegen gelassen. Der Fall bleibt ungeklärt. Acht Jahre später kommt ein todkranker Mann ins K 11 und gesteht die Tat - nur wenige Stunden später ist er tot. Der Fall wird neu aufgerollt, dabei stoßen die Kommissare auf Unstimmigkeiten. Der Mann kann nicht der Vergewaltiger der jungen Frau gewesen sein. Warum das falsche Geständnis?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick