K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Ein verzwickter Fall
23 Min.Ab 12
Auf dem Weg zu ihrer Fitness-Stunde wird Claudia K. entführt. Lösegeldforderung: 100.00 Euro. Nur wenige Stunden später wird der Leichnam der 40-Jährigen im Kofferraum ihres Wagens gefunden. Die Ehefrau und Mutter wurde mit Zyankali vergiftet. Als die Kommissare von dem geheimen Sexleben der Frau erfahren, gerät plötzlich ihr Ehemann in Verdacht.
