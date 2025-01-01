Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein verzwickter Fall

SAT.1Staffel 11Folge 45
Folge 45: Ein verzwickter Fall

23 Min.Ab 12

Auf dem Weg zu ihrer Fitness-Stunde wird Claudia K. entführt. Lösegeldforderung: 100.00 Euro. Nur wenige Stunden später wird der Leichnam der 40-Jährigen im Kofferraum ihres Wagens gefunden. Die Ehefrau und Mutter wurde mit Zyankali vergiftet. Als die Kommissare von dem geheimen Sexleben der Frau erfahren, gerät plötzlich ihr Ehemann in Verdacht.

