K 11 - Kommissare im Einsatz

Zorn am Zaun

SAT.1Staffel 11Folge 50vom 01.10.2024
Zorn am Zaun

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Zorn am Zaun

23 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Sie ist die Hexe vom Mühlenweg. Die 75-jährige Angelika B. terrorisiert ihre Mitmenschen. Sie erschreckt Kinder, zerkratzt Autos und vergiftet Hunde. Eines Morgens wird die unbeliebte Dame erstochen aufgefunden. Unter Verdacht steht die gesamte Nachbarschaft. Nun liegt es an den Kommissaren Naseband und Ritter, den Mörder unter ihnen zu finden ...

