Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Einsamer Tod

SAT.1Staffel 11Folge 52
Einsamer Tod

Einsamer TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 52: Einsamer Tod

23 Min.Ab 12

Die neun Wochen alte Leiche einer vereinsamten Rentnerin wird gefunden. Die Kommissare vom K 11 können ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Denn auch nach ihrem Tod wird vom Konto des Opfers regelmäßig Geld abgehoben. Die Spur führt die Ermittler zu einer Drückerkolonne. Wurde die 74-Jährige von den Zeitschriftenwerbern in den Tod gedrängt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen