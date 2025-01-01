K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Licht und Schatten
23 Min.Ab 12
Im Internet taucht ein groteskes Video auf. Ein vermummter Mann filmt sich selbst dabei, wie er nachts in das Haus einer jungen Frau einbricht. Die Kommissare finden heraus, dass die Frau schon seit Tagen vermisst wird. In ihrem Haus dann der grausige Fund: In der Badewanne ist Blut. Gleich daneben liegt eine Säge. Was hat der geisteskranke Mann der jungen Frau angetan?
