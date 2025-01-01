Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Licht und Schatten

SAT.1Staffel 11Folge 56
Licht und Schatten

Folge 56: Licht und Schatten

23 Min.Ab 12

Im Internet taucht ein groteskes Video auf. Ein vermummter Mann filmt sich selbst dabei, wie er nachts in das Haus einer jungen Frau einbricht. Die Kommissare finden heraus, dass die Frau schon seit Tagen vermisst wird. In ihrem Haus dann der grausige Fund: In der Badewanne ist Blut. Gleich daneben liegt eine Säge. Was hat der geisteskranke Mann der jungen Frau angetan?

