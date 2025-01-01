K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Bollywood Bambule
23 Min.Ab 12
Lisa P. arbeitet hart an ihrer Schauspielkarriere. Als ein indischer Filmproduzent sie zum Casting einlädt, wittert sie ihre große Chance. Doch sie scheitert: Das Aus nach der ersten Runde. Kurz darauf wird Lisa von dem Produzenten brutal vergewaltigt. Eine fatale Lüge, weil sie die Rolle nicht bekommen hat, oder die grausame Wahrheit?
