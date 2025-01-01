K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Einer von denen
23 Min.Ab 12
Die beliebte Lehrerin einer Abiturklasse wird erstickt in ihrem Jugendherbergszimmer aufgefunden. Kurz vor ihrem Tod hatte die Beamtin Sex. Vielleicht mit ihrem Mörder? Schüler und Kollegen der Toten stehen unter Verdacht. Doch wer hatte ein Motiv? Die Kommissare vom K 11 arbeiten sich durch eine Klasse mit vielen Geheimnissen ...
