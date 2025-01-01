Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rietz Tod

SAT.1Staffel 11Folge 59
Folge 59: Rietz Tod

23 Min.Ab 12

Missglückter Undercover-Einsatz: Um einen Menschenhändlerring auffliegen zu lassen, begibt sich Kommissarin Rietz verdeckt ins Rotlichtmilieu. Doch ihre Tarnung fliegt auf und der Kontakt zum K 11 bricht ab. Kommissar Grass sucht fieberhaft nach seiner Kollegin und findet sie auf einem verlassenen Bau-Gelände, blutverschmiert und leblos.

