Der tote GerichtsvollzieherJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 68: Der tote Gerichtsvollzieher
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Erik K. ist Gerichtsvollzieher und als "harter Hund" bekannt. Rentnern ihr letztes Eigentum pfänden oder alleinerziehende Mütter samt Kindern auf die Straße setzten - für Erik K. kein Problem. Bis er vor seinem Arbeitsplatz erschlagen wird. Die Rache der Armen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick