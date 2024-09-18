Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Traurige Gewissheit

SAT.1Staffel 11Folge 89vom 18.09.2024
Traurige Gewissheit

Traurige GewissheitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 89: Traurige Gewissheit

23 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12

Von der 13-jährigen Charlotte R. fehlt seit vier Tagen jede Spur. Die Familie des Mädchens ist völlig verzweifelt, der Vater am Rande des Wahnsinns. Die Kommissare vom K 11 folgen jedem noch so kleinen Hinweis. Dann meldet sich ein Zeuge. Er hat das Mädchen mit einem älteren Mann gesehen! Ist sie in den Fängen eines Pädophilen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen