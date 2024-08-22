K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Tod eines Strippers
23 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
15.000 Euro für ein bisschen Sex. Ein unmoralisches Angebot? Nicht für die wohlhabende Larissa H. Sie will ein Baby, um jeden Preis. Also hält der 26-jährige Stripper Rico E. als Samenspender her. Mit Erfolg - Larissa wird schwanger. Doch einen Tag nach der freudigen Nachricht ist der schöne Stripper tot und damit ein Fall für die Kommissare vom K 11.
