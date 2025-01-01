Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 99
Folge 99: Schuldgefühle

23 Min.Ab 12

Der erste Schultag: Der sechsjährige Paul berichtet seiner Mutter stolz von seinem ersten Tag, als er urplötzlich von einem Auto erfasst wird. Der Fahrer kann unerkannt flüchten. Paul fällt noch vor Ort ins Koma. Die Kommissare Alexandra Rietz und Gerrit Grass nimmt der Fall mit, sie versprechen der verzweifelten Mutter den Täter zu finden. Doch schon bald erkennen die Ermittler, dass sie eine herbe Enttäuschung hinnehmen müssen.

SAT.1
