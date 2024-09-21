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K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Schuldenfalle

SAT.1Staffel 2Folge 66vom 21.09.2024
Mörderische Schuldenfalle

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 66: Mörderische Schuldenfalle

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Nachdem eine Frau ihren Ehemann als vermisst gemeldet hat, bekommt sie seinen abgehackten Finger per Post zugeschickt. Die erste Spur führt zu einem Kredithai, der illegale Hundekämpfe veranstaltet, er ist dafür bekannt, seinen Schuldnern die Finger abzuhacken. Als auf dem Hof seiner Hundezucht eine brennende Leiche gefunden wird, scheint der Fall geklärt ...

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