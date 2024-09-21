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K 11 - Kommissare im Einsatz

Leiche zum Geburtstag

SAT.1Staffel 2Folge 97vom 21.09.2024
Leiche zum Geburtstag

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 97: Leiche zum Geburtstag

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Ein erfolgreicher Geschäftsmann bricht vergiftet auf der Feier zu seinem 60. Geburtstag zusammen - verdächtig ist der engste Familienkreis. Kurz vor dem Mord hatte der Mann seinen einzigen Sohn enterbt. Der behauptet, dass er nicht am Tatort war - doch das ist gelogen. Aber auch die Ehefrau des Opfers hat ein Motiv: Die über 20 Jahre jüngere Blondine hatte es offensichtlich nur auf das Geld ihres Mannes abgesehen.

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