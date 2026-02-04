Skrupellose CastingluderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 104: Skrupellose Castingluder
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Mädchen verschwindet kurz vor ihrem Auftritt im Finale eines Gesangwettbewerbs - die Organisatoren des Contests wollen mit dem Verschwinden nichts zu tun haben. Doch einer der Plattenproduzenten ist in schmierige Geschäfte verwickelt: Die Kommissare beobachten, wie er sich von dem Freund einer anderen Teilnehmerin bestechen lässt. Von ihr selbst verlangt er Sex...
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