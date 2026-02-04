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K 11 - Kommissare im Einsatz

Jagd eines Serienkillers

SAT.1Staffel 3Folge 113vom 04.02.2026
Jagd eines Serienkillers

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 113: Jagd eines Serienkillers

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Prostituierte wird brutal ermordet aufgefunden. Sie ist das dritte Opfer eines grausamen Serienkillers. Die Kommissare entdecken immer mehr Parallelen zu dem Prostituierten-Mörder "Jack the Ripper", der 1888 in London sein Unwesen trieb. Ein neu erschienenes Buch über Jack the Ripper, scheint die Inspiration für den gegenwärtigen Mörder zu sein ...

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