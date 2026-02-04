Jagd eines SerienkillersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Jagd eines Serienkillers
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Prostituierte wird brutal ermordet aufgefunden. Sie ist das dritte Opfer eines grausamen Serienkillers. Die Kommissare entdecken immer mehr Parallelen zu dem Prostituierten-Mörder "Jack the Ripper", der 1888 in London sein Unwesen trieb. Ein neu erschienenes Buch über Jack the Ripper, scheint die Inspiration für den gegenwärtigen Mörder zu sein ...
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