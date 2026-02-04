K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Die sündige Erbin
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Bei der Kontrolle eines LKW machen die Kommissare eine Entdeckung: Eine männliche Leiche liegt im Laderaum - eingerollt in einen Teppich. Bei dem Toten handelt es sich um den Chef einer Speditionsfirma. Die Schwester des Opfers beschuldigt dessen Frau, weil sie ein Sexvideo gefunden hat, dass ebendiese mit ihrem Liebhaber zeigt.
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