Der perverse HausmeisterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Der perverse Hausmeister
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Alexandra Rietz ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung und hat einen Besichtigungstermin mit dem Hausmeister Ernst Schildhauer. Er zeigt ihr die Wohnung von Gabi Klein - die jetzige Mieterin will angeblich zum Monatsende ausziehen. Alexandra gefällt das Objekt, der Hausmeister deutet allerdings an, dass es etliche Interessenten gibt und er sich für die "netteste" Frau entscheiden würde ...
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