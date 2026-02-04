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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im Gerichtssaal

SAT.1Staffel 3Folge 29vom 04.02.2026
Tod im Gerichtssaal

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 29: Tod im Gerichtssaal

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Während Alexandra Rietz vor Gericht als Zeugin aussagt, bricht die Angeklagte tot zusammen - offensichtlich wurde sie vergiftet. Zwei Männer geraten unter Verdacht: ein Entlastungszeuge, der kurz vor seiner Aussage aus dem Gerichtssaal geflohen ist, und der Kläger, der bei einem Anschlag lebensgefährlich verletzt wurde und Rache geschworen hat ...

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