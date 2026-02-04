K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Tod im Gerichtssaal
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Während Alexandra Rietz vor Gericht als Zeugin aussagt, bricht die Angeklagte tot zusammen - offensichtlich wurde sie vergiftet. Zwei Männer geraten unter Verdacht: ein Entlastungszeuge, der kurz vor seiner Aussage aus dem Gerichtssaal geflohen ist, und der Kläger, der bei einem Anschlag lebensgefährlich verletzt wurde und Rache geschworen hat ...
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