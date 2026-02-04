K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Mit Vollgas in den Tod
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein skrupelloser Autoraser tötet einen Rentner und begeht Fahrerflucht. Ein junger Mann gerät unter Verdacht, bestreitet jedoch die Tat - kurze Zeit später nimmt er sich das Leben und hinterlässt einen Schuldbrief. Seine Freundin glaubt nicht, dass es Selbstmord war und gibt den Kommissaren einen Hinweis: Sie und ihr Freund haben in der Tatnacht an einem illegalen Autorennen teilgenommen ...
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