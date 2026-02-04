Tödlicher SchönheitswahnJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Tödlicher Schönheitswahn
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Chefarzt einer Schönheitsklinik liegt ermordet auf seinem OP-Tisch - der Oberarzt vermutet eine Gruppe von politischen Aktivisten hinter der Tat. Sie wollen, dass die Beauty-Klinik schließt und somit dem Schönheitswahn ein Ende machen. Immer wieder haben sie den Chefarzt mit Drohmails bombardiert und vor tödlichen Konsequenzen gewarnt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick