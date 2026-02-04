Rache eines LiebesopfersJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 42: Rache eines Liebesopfers
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die Kommissare werden Zeugen eines Tankstellenüberfalls - einer der Pächter wird dabei lebensbedrohlich verletzt. Wie es scheint, war der Überfall gut geplant: Der Kompagnon des Opfers würde finanziell von seinem Tod profitieren, doch der lenkt den Verdacht auf die Ehefrau ...
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