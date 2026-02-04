Mord im Mädchen-InternatJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Mord im Mädchen-Internat
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
In einem Mädchen-Internat wird eine Schülerin der 13. Klasse ermordet. Zwei Mitschülerinnen geraten unter Verdacht - sie haben beide ein Geheimnis: Die eine hat eine Affäre mit ihrem Lehrer, die andere ist drogensüchtig. Doch dann behauptet eine Schülerin, dass eigentlich sie Opfer des Anschlags werden sollte ...
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