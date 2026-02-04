K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Mörderische Grillparty
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Auf den Abteilungsleiter eines Baumarktes wird ein Anschlag verübt, den er nur knapp überlebt. Noch am selben Abend versucht es der Täter erneut - mit Erfolg. Der Tote hatte zahlreiche Feinde, denn er war ein streitsüchtiger Zeitgenosse, ein neidischer Arbeitskollege, boshafte Nachbarn und die Ehefrau kommen in Frage. Doch dann entdecken die Kommissare ein Videoband ...
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