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K 11 - Kommissare im Einsatz

Rachsüchtige Ehefrau

SAT.1Staffel 3Folge 62vom 04.02.2026
Rachsüchtige Ehefrau

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 62: Rachsüchtige Ehefrau

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine junge Frau, die als Treuetesterin arbeitet, wird massiv bedroht: Erst werden ihr die Scheiben eingeschlagen, anschließend ihr Auto bis zur Unkenntlichkeit beschmiert und die Reifen zerstochen - sie vereinbart einen Termin bei den Kommissaren. Doch es kommt zu keiner Anzeige - die Treuetesterin wird kurz zuvor bestialisch ermordet ...

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