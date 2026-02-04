K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 70: Die sündige Schwester
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Rasante Verfolgungen und Festnahmen, Razzien und Tatortbesichtigungen, Vernehmungen von Zeugen und intensive Verhöre von Verdächtigen - zur Arbeit der Polizei gehören aber auch: Aktenstudium, Telefonate, Besprechungen. Die Ermittler-Doku zeigt realitätsnah den Alltag der Kriminalpolizisten Alexandra Rietz, Michael Naseband, Robert Ritter und Gerrit Grass.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick