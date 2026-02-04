Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod beim Zahnarzt

SAT.1Staffel 3Folge 77vom 04.02.2026
Tod beim Zahnarzt

Tod beim ZahnarztJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 77: Tod beim Zahnarzt

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Zahnarzt wird in seiner Praxis erstochen - die Kommissare finden dort eine heimlich installierte Überwachungskamera. Auf den Bändern sind schmutzige Details über das Privatleben des Ermordeten zu sehen. Der Zahnarzt stillte seine Sexlust mit weiblichen Patientinnen und spielte sie gegeneinander aus. Der Kreis der Verdächtigen scheint endlos...

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen