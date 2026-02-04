K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 89: Mord unter Freunden
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Bewohner einer Hippie-WG wird mit einem Spaten niedergeschlagen. Seine Mitbewohner sind schockiert, aber dann finden die Kommissare die Tatwaffe im Geräteschuppen der jungen Leute. Brisant: Auf der Waffe befinden sich Fingerabdrücke, die auch bei einem ungeklärten Banküberfall sichergestellt wurden. Dann wird ein weiteres Mitglied ermordet ...
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