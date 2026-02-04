Naseband als LebensretterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Naseband als Lebensretter
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Kinderärztin wird im Streichelzoo angeschossen - sie hatte gerade eine Therapiestunde mit einem leukämiekranken Mädchen. Die Frau verdächtigt ihren größten Konkurrenten: einen geldgierigen Kinderarzt, aber er hat ein Alibi. Die Kommissare rekonstruieren die Situation am Tatort, und plötzlich wird klar: Nicht die Ärztin war Ziel des Kugelhagels, der Täter hatte es auf die Mutter des Kindes abgesehen ...
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