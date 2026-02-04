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K 11 - Kommissare im Einsatz

Engel des Todes

SAT.1Staffel 3Folge 96vom 04.02.2026
Engel des Todes

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Engel des Todes

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Arzthelferin wird vor den Augen ihrer Kollegin absichtlich überfahren. In ihrer Wohnung finden die Kommissare einen Trennungsbrief an ihren Freund. Der Mann bestreitet die Tat und führt die Kommissare auf eine neue Spur - die Tote war nämlich auf ein schockierendes Geheimnis ihres Chefs gestoßen: Angeblich ist die Zulassung des Arztes gefälscht ...

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