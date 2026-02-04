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K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verlogene Ehemann

SAT.1Staffel 4Folge 103vom 04.02.2026
Der verlogene Ehemann

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 103: Der verlogene Ehemann

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine Broadway-Sängerin wird in ihrer Garderobe von einer Giftschlange gebissen, doch sie überlebt die Attacke. Die Kommissare decken ein dunkles Geheimnis der Frau auf: Sie hat eine Sexaffäre mit einem verheirateten Mann. Die eifersüchtige Ehefrau gerät unter Verdacht. Doch sie bestreitet den Mordversuch. Auch der gehörnte Ehemann der Sängerin hat ein Motiv: Er wusste von der Affäre seiner Frau.

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