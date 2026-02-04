K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Die lüsterne Ehefrau
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Kommissar Grass wird von einem Unbekannten terrorisiert. Unter Verdacht gerät ein ehemaliger Juwelendieb, der von ihm verhaftet wurde und nun wieder auf freiem Fuß ist. Doch kurz nach der Vernehmung wird der Verdächtige tot in einem Bowling-Center gefunden - und Kommissar Grass wird weiter von einem Unbekannten verfolgt ...
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