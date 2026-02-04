Rietz in der TodesfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Rietz in der Todesfalle
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein Serienmörder schlägt zum fünften Mal zu. Das Opfer ist erneut ein Polizist. Um den skrupellosen Killer zu finden, ermittelt Kommissar Naseband undercover. Bei seinem geheimen Einsatz kann er eine wichtige Zeugin ausfindig machen. Sie hat jedoch Angst auszusagen. Der Kommissar versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen ...
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